SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escritora Carol Rodrigues lança nesta quinta-feira, dia 18, o livro "A Mulher do Padre", pela editora Todavia. A noite de autógrafos acontece às 20h, no Bananal, centro cultural que fica na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.

Autora do livro de contos "Sem Vista Para O Mar", de 2014, indicado para o prêmio Jabuti, Rodrigues lerá, na ocasião, alguns trechos de sua nova obra. A partir do romance, a performer Elisa Band fará uma intervenção cênica, com trilha sonora de Peri Pane.

Em "A Mulher do Padre", acompanhamos o amadurecimento de Lina, que mora com seus pais na Inglaterra. De volta ao Brasil, ela enfrenta momentos marcantes de sua vida, como os primeiros amores, as provas na escola e uma sensação de deslocamento existencial.