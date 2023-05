SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta terça-feira (16), a partir das 19h, o projeto "7 leituras" leva o texto "Só um Up" para o Sesc 24 de Maio, no centro de São Paulo. Com tema sobre o teatro brasileiro contemporâneo, esta é a segunda leitura do ciclo de 2023.

Com direção do ator e diretor Marco Antônio Pâmio e texto de Ana Saggese e Maíra Dvorek, a peça é uma comédia farsesca sobre uma jovem candidata a miss que é submetida a um empresário inescrupuloso e médicos sem ética.

Claudinei Brandão, Diego Machado, Fábio Espósito, Henrique Stroeter e Iuri Saraiva fazem parte do elenco.

O projeto "7 Leituras" está em seu 17º ano e tem direção geral de Eugênia Thereza de Andrade. A entrada é gratuita.

SÓ UM UP

Quando Ter. (16), às 19h

Onde Sesc 24 de Maio - r. 24 de Maio, 109, República, região central

Preço Grátis

Autor Ana Saggese e Maíra Dvorek

Elenco Claudinei Brandão, Diego Machado, Fábio Espósito Henrique Stroeter e Iuri Saraiva

Direção Marco Antônio Pâmio

