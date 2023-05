SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor baiano Netinho indicou pelas redes sociais que vai parar de seguir na internet parlamentares eleitos, inclusive alguns que sejam seus aliados. Segundo ele, cansou de "blá blá blá e nenhuma ação com resultados positivos".

"Colocamos eles lá para quê? Para ver seus discursos em redes sociais ou para nos representar resolvendo o Brasil? Ou agimos ou fechamos o Legislativo e entregamos as chaves dele ao STF", escreveu o ex-candidato a deputado derrotado nas últimas eleições.

Ele continuou: "Para resolver situações drásticas, ações drásticas precisam ser postas em ação. Sem alarde, sem propaganda, sem gritaria", emendou na postagem em que marcou nomes como Carla Zambelli, Magno Malta e Nikolas Ferreira.

Em janeiro, Netinho já havia deletado as publicações de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aos atos golpistas em Brasília após o Iate Clube Aracaju, de Sergipe, cancelar sua participação no bloco carnavalesco da entidade, o "Por Amor ao Iate", em 28 de janeiro.

"Hoje 15 de janeiro de 2023, há 13 dias do show para o qual fui contratado e anunciado publicamente pelo Iate Clube de Aracaju, fui surpreendido por uma nota pública do Iate com a minha retirada do comando do 'Bloco Por Amor Ao Iate', que estava à frente desde 2019", escreveu o cantor nas redes sociais.

A decisão do clube foi tomada após pressão de associados, que questionaram o apoio do cantor aos protestos liderados por extremistas em Brasília. Netinho incentivou as manifestações em 8 de janeiro em Brasília, que resultaram na invasão e depredação do Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Superior Tribunal Federal. Ele também frequentou o acampamento de extremistas montado em frente ao Quartel da Mouraria, em Salvador.