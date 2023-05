RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Jamie Foxx vai comandar um game show. Três dias depois que sua filha Corinne Foxx anunciou que o ator não estava mal de saúde nem internado em um hospital de Atlanta, nos Estados Unidos, ele foi confirmado como apresentador de um novo reality chamado "We Are Family". A atração estreia na Fox americana nas próximas semanas.

"We Are Family" é no mesmo estilo de "The Masked Singer". A dinâmica consiste em parentes de famosos cantando no palco em um dueto enquanto os astros das respectivas famílias estarão escondidos. A plateia, formada por 100 pessoas, tem a missão de quem é a celebridade no número, com as dicas que serão dadas ao longo do programa. O prêmio para cada participante pode ser de até US$ 100 mil, aproximadamente R$ 491 mil, por episódio.

Corinne irá apresentar com o pai a produção. "Estamos empolgados de desenvolver "We Are Family com Jeff Apploff e nossos amigos na Fox Entertainment depois de tanto sucesso em seis temporadas de Beat Shazam. Esperamos que esse programa traga tanta alegria para o público quanto trouxe para nós enquanto o criávamos", disseram Jamie e Corinne em um comunicado conjunto à imprensa.

A filha de fez uma publicação em suas redes sociais nesta sexta-feira (12) e desmentiu os boatos que estavam surgindo na imprensa sobre a família estar "se preparando para o pior". "Atualização da família: Triste ver como a mídia corre solta. Meu pai está fora do hospital há semanas, se recuperando. Na verdade, ele estava jogando pickleball ontem!", escreveu ela nos stories, em referência ao esporte com raquetes que se popularizou nos Estados Unidos durante a pandemia.

O ator foi internado no início de abril enquanto gravava uma comédia para a Netflix com complicações médicas. Em publicação no Instagram, a filha do artista, Corinne, afirmou que ele foi "atendido rapidamente", mas não foram informados mais detalhes sobre quais problemas de saúde ele estaria enfrentando. "Sabemos o quanto ele é amado e agradecemos suas orações. A família pede privacidade durante esse período", escreveu Corinne, em outro trecho da publicação.