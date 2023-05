SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs de Taylor Swift estão revoltados com Matty Healy, que tem sido apontado como o novo affair da cantora. Um trecho de uma entrevista de Healy, concedida em fevereiro a um podcast norte-americano, voltou a viralizar por conta de suas revelações polêmicas: o artista teria sido flagrado, por amigos, consumindo cenas de sexo violento, humilhante e degradante com não-brancas.

A confissão começou a partir de uma conversa de Adam Friedland e Healy, que são amigos de longa data. O vocalista do The 1975 teria dado uma festa em sua casa e seus amigos - em que Friendland marcou presença - teriam saído todos juntos de lá. Em seguida, uma das convidadas retornou para buscar algo que havia esquecido.

"Sem exagero... foram 30 segundos só entre vocês irem e ela voltar", explicou Healy ao podcast The Adam Friedland Show. "O pessoal ainda estava esperando lá fora... Ela voltou... Eu já estava animado. Acho que literalmente era algo como Ghetto Gaggers na TV. Alguém estava sendo brutalizado..."

A descrição oficial do Ghetto Gaggers aponta que o site oferece "sexo em nível hardcore" e "poder interracial sobre as mulheres do gueto".

A partir deste comentário de Healy, dezenas de fãs de Taylor Swift se indignaram com a possível retomada do romance com ele. "Como ela pode não saber sobre essas coisas quando estranhos na internet estão cientes? Mas ela, que o conhece há pelo menos 10 anos não faz ideia? Absolutamente não. Ela está ciente, ela não se importa", escreveu o usuário que se identifica como @youwontbreakmysoul no Reddit.

Na semana passada, os dois músicos foram vistos de mãos dadas em um restaurante de Nova York.