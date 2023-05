SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Carla Diaz e o seu noivo, o deputado Felipe Becari, emitiram comunicados nas redes sociais após terem sido denunciados anonimamente no Ministério Público. De acordo com a ex-BBB, os dois foram alvos de denúncias em que questionam o valor do anel de noivado do casal e como foi paga uma viagem realizada por ela para a Itália.

"Ela foi fruto de uma relação minha com marcas parceiras. Tenho documentado. Meus valores e caráter não compactuariam com ações ilícitas", afirma Carla, em nota divulgada em seu perfil. "Vivemos nossa vida em paz, não nos envolvemos em uma polêmica sequer, mas justamente essa felicidade é que incomoda tanta gente", complementa Becari, em outra nota divulgada em seu perfil.

Além disso, Carla e Becari revelam que estão sendo perseguidos por fãs do casal que ela formou com Arthur Picoli, dentro do BBB 21. "Muitas pessoas que torciam pelo casal que se formou no programa não se conformaram que a relação que eu tive no reality terminou. Eu sofri ameaças de morte, recebi presentes perturbadores e uma perseguição insistente, até com previsões pessimistas sobre o meu futuro", escreveu ela, em outro trecho do texto oficial.

Os dois informaram que seus advogados estão tomando "todas as medidas necessárias". "O deputado ajuizou queixa-crime em razão da prática de crimes contra a honra e requereu a abertura de uma investigação para a apuração da prática do crime de perseguição, tendo como alvo dezenas de pessoas já identificadas", disse Becari, em sua nota.

Carla Diaz e Felipe Becari estão juntos há quase dois anos. Eles anunciaram o noivado em novembro do ano passado.