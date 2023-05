SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) vai inaugurar nas próximas semanas um novo prédio na região central de São Paulo. O espaço de 300 metros quadrados fica em frente à atual sede do equipamento e terá entrada pela rua da Quitanda. As obras já estão concluídas, segundo o gerente-geral da unidade, Cláudio Mattos. "Agora, estamos só nos trâmites burocráticos com a concessão dos alvarás necessários", diz.

A expectativa é que parte da exposição "Studio Drift - Vida em Coisas" já seja realizada no prédio anexo. A mostra, que apresentará esculturas e instalações criadas pelos holandeses Lonneke Gordijn e Ralph Nauta, será aberta ao público no dia 14 de junho.

"A ideia é ser um espaço realmente multiúso, que poderá abrigar exposições diferentes das realizadas no prédio principal, além de outras atividades", detalha Mattos. O novo local funcionará em uma antiga agência do Banco do Brasil que foi desativada e passou por obras. O centro cultural vai funcionar no térreo e no primeiro andar.

A sede do CCBB em São Paulo é menor em tamanho do que unidades em outros estados como no Rio de Janeiro e em Brasília. A sua ampliação era um desejo antigo no meio artístico.