SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Now United está buscando um novo integrante brasileiro, e um reality show ajudará a definir o próximo cantor da banda. A partir do dia 25 de maio, o público poderá acompanhar o Now United: New Dreams, com publicação diária no perfil da banda no Tiktok, sempre às 19h.

Três influenciadores da rede social estão disputando a vaga deixada por Any Gabrielly: Desirée, Henry Cechini e Lucas Burgatti. Os três candidatos se destacam por terem perfis mais voltados para música, com dezenas de vídeos cantando. Com 3,5 milhões de seguidores, Bugatti é o mais popular entre eles.

Nos programas diários do reality, o trio passará por diferentes tarefas, com aulas de canto, dança, ensaios fotográficos e gravações em estúdios. Em todas as etapas, haverá o acompanhamento de profissionais, como o técnico de canto da banda e o coreógrafo oficial da Now United.

O grande vencedor será anunciado no último episódio dos oito previstos, no dia 1º de junho. Além de integrar o Now United, o escolhido passará a morar em Los Angeles com o restante dos músicos. Após o anúncio, o campeão dividirá uma live com Any Gabrielly --que deixou a banda em setembro de 2022, com intenção de seguir em carreira solo, para falar sobre o novo desafio.

A escolha do vencedor não contará com a participação do público. Ela será feita pelo criador do grupo teen, Simon Fuller, que foi o mentor das Spice Girls e já gerenciou as carreiras de Amy Winehouse, Steven Tyler e Kelly Clarkson, entre outros. Ele também é o criador da franquia Idol, que gerou programas como o American Idol, nos Estados Unidos, e Ídolos, no Brasil.