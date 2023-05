RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos anunciou nesta terça-feira (16) a programação de sua 66ª edição, em agosto, que reunirá clássicos do sertanejo e novos nomes que têm se destacado no gênero nos últimos anos.

Ana Castela, Mari Fernandez, Chitãozinho & Xororó, Jorge & Mateus, Zezé Di Camargo & Luciano, Luan Santana e Zé Neto & Cristiano estão entre as atrações anunciadas para o palco principal, no estádio de rodeios projetado por Oscar Niemeyer (1907-2012) e que abriga a festa em Barretos (a 423 km de São Paulo) desde os anos 80.

A programação é predominantemente sertaneja, mas nomes de outros gêneros também foram anunciados nesta terça, como Alok, Pedro Sampaio, Dennis e Menos é Mais.

A Festa do Peão de Barretos, que acontecerá entre os dias 17 e 27 de agosto, será aberta por Simone Mendes, Mari Fernandez e Israel & Rodolffo.

No dia 18, César Menotti & Fabiano, Menos é Mais, Zé Neto & Cristiano e Pedro Sampaio se apresentarão no estádio, espaço que, no dia seguinte, receberá Eduardo Costa, Luan Santana, Hugo & Guilherme e Dennis.

Já o palco Amanhecer, que fica fora do estádio, terá no dia 19 nomes como Fernando & Sorocaba e Trio Parada Dura.

O primeiro domingo da festa terá João Bosco & Vinícius, Lauana Prado e Marcos & Belutti.

O período de 24 a 27, quando ocorre o Barretos International Rodeo, principal atração entre as provas na arena, terá shows de Zezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone e Ícaro & Gilmar (dia 24), Matheus & Kauan, Ana Castela e Alok (25), Chitãozinho & Xororó, Jorge & Mateus e Clayton & Romário (26).

Os ingressos para acesso ao Parque do Peão, às provas do rodeio e aos show, que já estão à venda, custam de R$ 40 a R$ 320 (inteiros).

Para os dois sábados do evento, dias 19 e 26, os mais procurados pelo público, os ingressos custam R$ 250 e R$ 320, respectivamente. Nos camarotes, que chegam a incluir shows privados, o preço chega a R$ 2.990 no dia 26.

Em abril, a associação Os Independentes, que organiza o evento, informou que as vendas antecipadas, feitas antes da divulgação das atrações, bateram recorde e se concentraram nos setores VIPs do estádio de rodeios.

Além dos dois maiores palcos, haverá shows em outros três locais do Parque do Peão, destinados às raízes sertanejas, a apresentações culturais e dentro do camping, espaço que recebe anualmente mais de 10 mil turistas e terá shows exclusivos.