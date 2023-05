SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Virada Cultural --um dos maiores eventos culturais do país, com 24 horas de programação gratuita-- acontece no final de semana dos dias 27 e 28 de maio. Entre os destaques da programação estão Marina Sena, Anavitória, Liniker, BaianaSystem, Karol Conká, Tierry, Alceu Valença, Dilsinho, Maria Rita, Ferrugem, Tiê, Zé Vaqueiro e Fundo de Quintal.

Ao todo, serão 12 palcos, chamadas de arenas, espalhados pela capital paulista. Assim como nos outros anos, a ideia é que a Virada se espalhe também pelos bairros --de acordo com a Prefeitura de São Paulo, é a primeira vez que Parelheiros recebe uma grande atração, por exemplo.

Todas as arenas recebem também a Viradinha das 10h às 12h, com programação voltada às crianças. Entre os destaques, estão Palavra Cantada e Mundo Bita.

A Prefeitura de São Paulo investiu R$ 40 milhões e pretende movimentar, com o evento, R$ 400 milhões.

A região central, que concentra parte da programação e passa por momento de insegurança depois da dispersão da cracolândia, terá reforço com o trabalho integrado de Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana, de acordo com o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Na Virada Cultural do ano passado, houve violência na região central com arrastões, roubos e pelo menos seis vítimas esfaqueadas perto do local dos shows. "A gente estava voltando da pandemia mais intensa, portanto, sem eventos. As coisas foram se ajustando", disse o prefeito durante coletiva de imprensa.

No ano passado, a Virada Cultural teve entre suas atrações Ludmilla, Luísa Sonza, Gloria Groove, Vitão, Black Alien, Djonga, Planet Hemp e Barões da Pisadinha. Os palcos foram concentrados no Vale do Anhangabaú e arredores como a Praça das Artes, a praça Ramos de Azevedo e o prédio dos Correios.

Além do centro, as atividades ocuparam as regiões do Butantã, na zona oeste, na Freguesia do Ó e na Parada Inglesa, ambas na zona norte, no Campo Limpo e em M'Boi Mirim, na zona sul, e em São Miguel Paulista e Itaquera, na zona leste.