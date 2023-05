SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 76ª edição do Tony Awards, prêmio mais importante do teatro americano, vai passar por alterações em seu formato para ser transmitido ao vivo mesmo com a greve de roteiristas nos Estados Unidos.

O sindicato da categoria afirmou em nota que não vai fazer piquetes durante a premiação, mas que continuará com a paralisação.

"O sindicato não negociará um acordo provisório ou uma pausa para o Tony Awards. No entanto, a premiação nos comunicou que está alterando o show deste ano para atender a solicitações específicas do sindicato. Portanto, o WGA não fará piquetes no show", disse a organização em um comunicado.

"Como eles nos apoiaram, nós apoiamos nossos colegas de trabalho na Broadway que foram afetados por nossa greve." Caso o Tony Awards não fosse transmitido, a continuidade de novos musicais da Broadway poderia ser ameaçada.

Em 2022, a premiação teve 3,9 milhões de expectadores, número inferior à audiência do Grammy, de 12,5 milhões, e do Oscar, de 18,7 milhões. No entanto, o evento funciona como uma vitrine que dá destaque, principalmente, a peças pouco lembradas.

A decisão do sindicato acontece dias depois que representantes da Broadway pediram uma pausa na greve para que a premiação pudesse ser transmitida. O pedido, porém, foi rejeitado, mas o sindicato decidiu não fazer protestos durante a cerimônia.

A greve dos roteiristas começou há cerca de duas semana após as negociações sobre salários e outras condições de trabalho com os grandes estúdios terminarem sem um acordo.