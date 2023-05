RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dono de sucessos como "Eu Gosto Assim", "Cê Namorava" e "Solteiro Não Trai", Gustavo Mioto gosta de fazer parceiras com cantores de outros estilos e os feats dão sorte em sua carreira. "Envolver", com a dupla Jorge e Mateus, e "Onde Tu Vai Sentar" com o baiano Léo Santana são dois bons exemplos. Mas, o sertanejo lembrou mesmo da saga que viveu com Anitta por causa do hit "Coladinha Em Mim".

Gustavo começou contando como foi o primeiro encontro com Anitta. "Nós participamos de um programa de TV juntos e aí eu falei: 'queria te mandar uma música, o que você acha?'. Ela me respondeu para mandar a música: 'manda que a gente vê'. Mandei 'Coladinha em Mim' e ela não gostou", contou o cantor, entre risos, durante uma entrevista ao PocCast.

Ele ainda lembrou que chegou a mandar outra música para Anitta antes de gravar "Coladinha", em 2017. "Mandei outra e ela também não gostou. Eu queria muito gravar com ela", explica o cantor que, apesar das duas negativas, insistiu para que os dois gravassem juntos. "Falei: 'confia em mim que Coladinha Em Mim é a música. Confia!", completou.

Gustavo Mioto lançou a turnê "Conexão", no ultimo mês, e no final de maio, ele tem shows em Portugal, inaugurando sua agenda internacional.