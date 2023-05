SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ivete Sangalo falou sobre maternidade e um causo familiar no último final de semana. Em entrevista ao podcast "Mil e uma tretas", a baiana lembrou um episódio em que o Marcelo, filho primogênito, disse que amava mais o pai, Daniel Cady. A situação desestabilizou completamente a artista.

Conforme narra ao programa, Ivete recorda que Marcelo tinha apenas oito anos na época. A situação ocorreu pouco tempo depois do nascimento do irmão da criança. "Estava com os pontos e tal. E ele me disse: 'Prefiro mais o pai'. Respondi: 'Tudo bem, filho'", lembrou ela, que ligou para sua terapeuta logo em seguida.

A psicóloga disse que Marcelo não tinha esse direito. Mais tarde, o filho a procurou para se desculpar. "'Nunca mais diga isso para a sua mãe. Porque eu sofri muito. Você nunca mais diga isso para a mamãe. Você pode até sentir, chama seu pai para dividir e não guarda só para você. Mas, pelo amor de Deus, não faça mais isso com mamãe. Porque eu fui ao inferno e voltei'."