CANNES, FRANÇA E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Extraña Forma de Vida", o aguardadíssimo curta-metragem de Pedro Almodóvar com os atores Pedro Pascal e Ethan Hawke no papel de dois caubóis gays, arregimentou fãs que passaram horas sob a garoa tentando descolar um ingresso de última hora. O filme faz sua estreia mundial em exibição única no Festival de Cannes na tarde desta terça-feira (16).

O frisson era todo por Pedro. O Pascal, no caso, e não o Almodóvar. O galã da série "The Last of Us" conquistou a internet, que ainda debate se ele merece ou não o título de galã.

Num caso exagerado até mesmo para os padrões da mostra francesa de cinema, notória por suas longas filas, havia fãs madrugando na porta do cinema sete horas antes da sessão.

Era o caso da britânica Lele Vives, de 26 anos, que havia chegado antes das 8h para a exibição única , que começaria às 15h. "Eu amo o Pedro Pascal e tudo o que ele faz. Amo. E, bem, tem também o Ethan Hawke, que é legal", disse, citando os dois atores principais, logo após levar um tombo na correria para tentar descolar um lugar bom na sala.

"Dá para ver o tamanho da popularidade do cara, né?", afirmou a designer de animação enquanto apontava o tamanho da fila, que dobrava o quarteirão -no sentido literal mesmo. "E dá pra ver que tá cheia de garotas da minha idade. Todo mundo ama o Pedro."

Se as redes sociais ainda não decidiram se Pascal é bonito ou não, uma garota não teve dúvidas. Trajada com vestidinho branco e sandálias, ela tomava chuva enquanto segurava um cartaz em que implorava um ingresso por "mon daddy" -uma forma entre o sexy e o carinhoso de se referir à pegada paternal do galã improvável.