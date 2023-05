RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Letícia Colin, 33, contou detalhes sobre o parto adiantado do filho, Uri Colin, 3, fruto do relacionamento com o também ator Michel Melamed, 47. Convidada do Que História É Essa Porchat?, apresentado por Fábio Porchat, a atriz se divertiu em dizer como foi a experiência do nascimento do bebê na maternidade, que o filho tinha quicado das mãos do amado.

No começo do bate-papo, Porchat perguntou para a atriz, que vive atualmente a vilã Vanessa em "Todas as Flores" (Globoplay), se ela sempre sonhava em ser mãe. Ao que Letícia respondeu: "Sim, vislumbrava que isso ia se realizar", disse.

Em seguida, o apresentador pediu que ela contasse da sua história que envolvia o parto do seu único filho. "Você tá tranquilo para falar desse tema?", questionou ela, que continuou após Porchat garantir que estava tudo certo para ele.

Aula de fisioterapia pélvica antes do nascimento: "Parto eu tinha maior confiança que ia conseguir ser normal. Me preparei, existe uma fisioterapia pélvica hoje em dia que a gente faz, que você ensaia os movimentos de expulsão do bebê na hora do parto. É uma formação que você pode usar para várias coisas."

Obra em casa antes do nascimento de Uri: "E foi lindo, e aconteceu o seguinte... Quando a gente tem bebê, a gente decide fazer uma obrinha em casa, e a gente decidiu fazer uma obra na cozinha, que é um lugar tranquila, que você usa pouco. Então, a gente estava sem geladeira, fogão, sem nada. E aí a gente estava contando os dias para terminar. Renato fez assim uma mão na cabeça como quem conhece essa história de algum lugar. Você quer que a casa esteja nova ali para o bebê."

Comemoração com fim da obra: "Ele nasce com 40 semanas, é o tempo. Eu estava com 37. No dia que acabou a obra, a gente falou: 'A partir de agora que não tem mais barulho de britadeira, gente entrando em casa, a gente vai dormir'. Seguir o conselho de todo mundo, porque quando o bebê nascer, você não vai dormir. Então, aproveita para dormir antes. Aí acabou a obra, pedimos uma pizza para comemorar, Michel tomando uma cervejinha e comi a pizza que era o que me cabia."

A atriz começa a sentir uma dor: "Falei: 'Vou no Barra Shopping. Vou comprar uma camisola de maternidade', porque não tinha. Também um chinelo de maternidade, uma meia de compressão. Descobri que tinha calcinha de compressão, porque a grávida tinha que ficar comprimida. O objetivo era esse", disse ela.

Ela continuou: "Cheguei a noite com uma sacola e estava com uma dor engraçada. Aí falei com minha médica, ela falou que era uma cólica super normal. Ela falou que tinha acabado de fazer um exame, que não ia nascer agora e disse para relaxar. Meia-noite eu senti uma parada, estranho. Será que é a pizza?", afirmou.

Contrações e saída do tampão: "Entrei no Google, botei sintomas, e tinha muito a ver com contração mesmo o que estava sentindo. Falei que podia ser contração. Resolvi esperar, aí veio de novo. Não tinha acordado o Michel ainda, porque falam que demora muito, falei que ia deixar ele dormir, porque falam que a gente não vai dormir nunca mais. Deixei ele dormir algumas horinhas até o parto. É justo!", afirmou ela.

Ela continuou e brincou sobre o filho escutá-la para nascer logo. "Lembrei que conversei com minha barriga ontem, falei com bebê: 'Filho, se você quiser vir, já vem. Mamãe está super cansada'. Cara, me arrependi na hora de ter dado aquela intimidade, porque estava falando com uma pessoa que não conhecia", contou.

"Ele veio mesmo e veio. Mete o pé, pum. Quando eu pensava isso, eu comecei a sentir uma água. 'Era obra, infiltração'. Mas não, minha bolsa tinha estourado. É uma água quente que sai, pensei que talvez fosse melhor acordar o Michel agora.

Ele levantou meio perdido, ligando para a médica, dizendo para contar o horário das contrações. Olhei para o chão e tinha uma coisa muito estranha, porque existem três sinais sagrados que dizem que a criança nascerá: contração, estourar bolsa e tampão cair. Ela tinha percebido que o tampão havia caído", acrescentou.

Diante disso, ela começou a se preparar para se encaminhar para a maternidade, que gerou discussão sobre signo da criança e momento de se maquiar antes do parto.

A atriz conta que o recém-nascido tinha quicado logo após o parto. "Falei: 'Amor, tem uma coisa estranha querendo sair'. A médica falando imagina se todos partos fossem rápidos iguais o meu, e ela olhou e confirmou que ia nascer", disse ela.

A atriz continuou: "A médica falava: 'Vamo lá, papai, bota a luva para pegar o bebê. Pode botar a luva'. A luva não entrava. Aí eu esperei uns 3 segundos, falei para ele vir sem luva. No meu ponto de vista, ele fez um duplo carpado para fora como quiabo voando. Ele fez a dupla do futebol, porque ele deu uma quicada na mão do Michel e quem segurou mesmo foi a médica. Ele deu uma quicada. Saiu lindamente. Pra mim, sim [caiu no chão]. Foi irado, botou no meu colo", contou.