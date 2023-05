SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Leo Lins, 40, afirmou que teve o show "Perturbador" removido das plataformas digitais por decisão da Justiça de São Paulo.

O humorista lamentou a decisão nas redes sociais, informando que o vídeo chegou a 3 milhões de visualizações no YouTube.

Em contato com o UOL, a defesa de Léo Lins disse ver a medida cautelar como censura e que já está preparando as medidas cabíveis junto ao TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).

A reportagem também entrou em contato com a assessoria de imprensa do Ministério Público, que informou que, por se tratar de medida cautelar, os autos tramitam em segredo de justiça.

A reportagem também entrou em contato com a assessoria do YouTube, de onde o vídeo foi removido. O texto será atualizado assim que houver um retorno.

A decisão foi criticada pelo também humorista Fábio Porchat, que classificou o episódio como "uma vergonha".

POLÊMICAS

Lins é conhecido pelas piadas polêmicas em seus shows. Só no ano passado, o humorista foi condenado a pagar duas indenizações por piadas consideradas ofensivas. Veja algumas das polêmicas:

Piada com DJ Ivis: Em 2021, o comediante disse em um show que colocou DJ Ivis (acusado de agressão pela ex-mulher) para tocar em seu reencontro com a ex-namorada, Aline Mineiro. Ele também disse que queria "encontrar ela, conversar, olhar olho no olho, dar um soco na costela".

Transfobia: Léo Lins foi condenado em 2021 a pagar uma indenização de R$ 15 mil à cabeleireira Whitney Martins de Oliveira após fazer piadas de teor transfóbico com seu nome e expôr o nome da mulher no vídeo.

Chapecoense: em show de stand-up postado em seu canal no YouTube em 2018, Léo Lins faz piada com a queda do avião da Chapecoense, que matou 71 jogadores de futebol em 2016. Ele comparou a tragédia ao assassinato do jogador Daniel, ex-São Paulo:

Pelo menos ele morreu depois de comer coisa boa. Não foi como os jogadores da Chapecoense, que era comida de avião. Leo Lins

Em outro vídeo, publicado em 2019 pelo canal Castro Brothers, o humorista diz que pão que cai no chão é "pão na Chape".

Gordofobia: Léo Lins promoveu um show com uma imagem da modelo plus size Bia Gremion e seu namorado, Lorenzo, um homem trans -mais uma vez, sem autorização. Na foto, os dois aparecem de lingerie: "Chamei sua atenção? Que bom", postou o comediante.

Tsunami: Lins fez uma piada com o Japão em 2011, quando o país passou por terremoto, tsunami e acidente nuclear. Em 2013, quando tentava conseguir visto para entrar no Japão, brasileiros habitantes fizeram um abaixo-assinado para que ele fosse proibido de entrar no país. Ele acabou perdendo o visto. As autoridades, no entanto, negaram que a decisão teve relação com o vídeo, e alegaram se tratar de um problema de documentação.