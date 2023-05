SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Masha Gessen, jornalista que nasceu na Rússia, abandonou o conselho da ONG PEN America após a organização aceitar o boicote de autores ucranianos e cancelar um evento com escritores russos. A ONG, que tem sede em Nova York, rastreia a censura de livros e incentiva a liberdade de expressão.

A desavença aconteceu durante o festival literário World Voices Festival, realizado pela PEN entre os dias 10 e 13 de maio. Na semana do evento, os escritores Artem Chapeye e Artem Chekh, que são também soldados do exército ucraniano, disseram aos organizadores que não poderiam apresentar o painel para o qual foram escalados porque dois russos estariam presentes em outro painel, este comandado por Gessen.

Os ucranianos teriam dito que são proibidos de aparecerem em eventos com pessoas russas, disse Suzanne Nossel, executiva da PEN America, ao jornal The New York Times. Gessen afirmou que deixaria o cargo de vice-presidente da ONG porque discordava da decisão de cancelar o painel com russos, mas que continuaria trabalhando com a organização.

Procurado pelo jornal americano, Chapeye, um dos escritores ucranianos, afirmou que um soldado da Ucrânia não pode ser visto com russos por motivos políticos e de imagem pública.

Boicote a artistas e à cultura russa vem acontecendo desde que seu presidente, Vladimir Putin, atacou a Ucrânia no início do ano passado e deu início à mais grave crise militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

O Festival de Cannes, por exemplo, baniu as delegações oficiais da Rússia ou de qualquer pessoa ligada ao governo de Putin na edição do evento do ano passado.