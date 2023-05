SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maria Clara Spinelli, 47, será a primeira protagonista trans de uma novela.

Ela estrelará o remake de "Elas por Elas" (TV Globo), no papel de Renê que, depois de uma passagem de 25 anos, se torna Renée. A informação é da colunista Patrícia Kogut.

A atriz estreou na televisão em "Salve Jorge" (TV Globo) no papel de Anita, uma das vítimas de tráfico humano na trama. Em entrevista ao UOL em 2013, Maria Clara disse ter sentido "a mesma dor" de sua personagem.

Em 2017, interpretou Mira em "A Força do Querer" (TV Globo), interpretando Mira, uma mulher cis, secretária e parceira da vilã Irene (Débora Falabella).

Ainda na Globo, ela atuou nas séries "Supermax" e "Carcereiros", lançadas em 2016 e 2018.

Ela ganhou destaque no meio artístico em 2010, com a atuação no filme "Quanto Dura o Amor?", de 2010. Antes disso, a atriz se dividia entre o teatro e o trabalho como funcionária pública.

Em 2018, Maria Clara desabafou sobre a falta de papéis. "Eu, Maria Clara Spinelli, atriz, estou sem trabalhar desde o final da novela 'A Força do Querer'. E, embora eu tenha um 'nome' no meio artístico e seja respeitada e premiada, também ninguém me dá emprego", escreveu, em uma publicação no Instagram.

Em 2019, ela também criticou o que chama de "hipocrisia de inclusão": "As pessoas nunca me convidaram para outra coisa. Só me convidam para personagens transgêneros", afirmou, em conversa com a atriz Suzana Pires.

A nova versão de "Elas por Elas" deve estrear no segundo semestre de 2023, com direção artística de Amora Mautner. A participação do ator Cassio Gabus Mendes, que fez sua estreia na TV na versão original da produção, também está confirmada.