SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Luciana Gimenez está novamente no hospital. Ela foi internada no Hospital Sírio-Libanês após sentir uma forte dor na parte inferior das costas, na tarde de terça-feira (16), enquanto fazia uma sessão de fotos. No início do ano, a empresária ficou alguns dias em recuperação nos Estados Unidos após sofrer um acidente enquanto andava de esqui e quebrar a perna.

Segundo nota enviada por sua assessoria à Folha de S.Paulo, esta é a primeira vez que Luciana sente dor na região e os médicos realizam exames para descobrirem a causa.

Nas redes sociais, a apresentadora agradeceu pelas mensagens que recebeu e afirmou que está positiva quanto à recuperação. "Ontem estava na academia e hoje estou no hospital. Na hora que tiver uma resposta, volto para contar para vocês, mas vai ficar tudo bem. Daqui a pouco com certeza estou saindo. [Estou] positiva."

Na virada do ano, Luciana afirmou à Folha de S.Paulo que sempre prepara rituais para que tenha prosperidade e sorte no ano que está por vir. "Eu escrevo uma lista de coisas que desejo para o próximo ano e uma de agradecimento do ano passado. Coloco mel nas duas e, em seguida, jogo um pouco de sementes de romã por cima, cruzo com dois pedacinhos de canela. Prosperidade e fartura à vista."