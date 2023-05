BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Jojo Todynho, 26, revelou que conseguiu o seu primeiro estágio na área do Direito.

A cantora contou a novidade aos seus seguidores no Instagram, nesta quarta-feira (17) durante uma live. Ela explicou que vai começar a trabalhar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com a juíza Tula Corrêa de Melo.

"Vou ter que correr lá no Village Mall e comprar aquele look de milhões, porque pasmem: eu vou estagiar com uma das melhores juízas, dra. Tula Mello. Que isso? Eu tô em outro patamar", brincou Jojo, em seus stories.

A funkeira revelou também os seus planos para a carreira após concluir a faculdade de Direito.

"Futura advogada e delegada chefe da DEAM [Delegacia de Atendimento à Mulher], esse é o meu objetivo", garantiu.

Jojo está cursando o primeiro semestre da faculdade de Direito. Nas redes sociais, ela compartilha a sua rotina de estudos e na faculdade. Ela já distribuiu amendoins para os colegas de classe.

Mas Jojo também reclamou da atitude de alguns colegas, que a filmam sem permissão.