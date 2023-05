RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 77, e a mulher Janja, 56, estão completando um ano de casados nesta quinta-feira (18) e foi a socióloga que registrou primeiro a comemoração pela Bodas de Papel. "O dia do aniversário de um ano do nosso casamento durou umas 4 horas. Terminou, virou dia 19. Agora voltou a ser dia 18 e temos mais duas horas para comemorar", brincou ela na legenda da foto da cerimônia, que publicou no Twitter em meio a uma viagem para o Japão.

Mesmo em viagem com mais de 30 horas de duração, o casal fez questão de marcar a data e compartilhar com seus seguidores. "Um ano de casados", legendou Lula compartilhando a publicação de Janja. Ele ainda colocou um emoji romântico. Não demorou muito para chover comentários de felicitações aos dois.

"Que lindos! Que o amor, companheirismo e respeito estejam sempre presentes entre vocês. Vida longa ao casal!", comentou um internauta. "Um ano?! Nossa, parece que já é uma vida inteira! Obrigada por fazer parte da nossa história", agradeceu a segunda usuária da rede social e a terceira completou: "Um ano dos Janjos. Que felicidade!".

Lula e Janja se casaram em uma casa de festas no Brooklin, na zona sul de São Paulo. À época, pré-candidato à presidência, caminhou até o altar ao lado do neto. Este é o terceiro casamento de Lula, que ficou viúvo em ambas as ocasiões anteriores. O primeiro matrimônio foi com Maria de Lourdes da Silva, em 1969. Lourdes morreu dois anos após o casamento, vítima da hepatite.

Em 1974, Lula se casou com Marisa Letícia, a ex-primeira-dama que faleceu em 2017 após um acidente vascular cerebral. Janja já foi casada, porém não revela com quem.