SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta quinta-feira (18) Derivan Ferreira de Souza, conhecido no meio da gastronomia como "mestre" Derivan. Nome pioneiro da coqueteleria brasileira, o bartender de 68 anos participava de uma das etapas do Concurso Internacional Rabo de Galo, em Sesimbra, Portugal.

Segundo familiares, Derivan participou de um jantar na noite desta quarta (17) com seu sócio Fábio Freitas e passou mal. Decidiu não buscar ajuda médica e foi dormir. Mais tarde, foi encontrado pelo sócio desacordado. Foi levado ao hospital de Setúbal, mas não resistiu a um infarto.

Baiano da cidade Cansanção, Derivan vivia na cidade de São Paulo há mais de 50 anos e era considerado pelo meio gastronômico um dos mais experientes bartenders do país.

Formado pelo Senac, sua história na profissão começou no antigo Hotel Hilton, na avenida Ipiranga. Ele também trabalhou em casas como Paddock, Bistrô, Ficus Bar, Tanoeiros Bar, La Petula, Esch Café, Bar Número, Blue Note e Riviera Bar.

Autor de nove livros, o Derivan foi presidente da Associação Brasileira de Bartenders e professor da Associação Brasileira de Sommeliers. Ele organizava desde 2017 o Concurso Internacional Rabo de Galo, cujo objetivo é premiar o bartender com a melhor combinação da receita, preparada com cachaça e vermute.

Seu genro, Roberto de Paula Ferreira, trabalhou ao lado do bartender. "Todo mundo da área da coquetelaria no Brasil, conhece o Derivan e é por isso que ele tinha esse título de mestre. Ele sempre me inspirou, me incentivou a estudar, foi uma referência para mim e para todo mundo", conta.

O enterro deve acontecer em Ferraz de Vasconcelos (SP) ainda neste final de semana -a família aguarda a liberação do corpo em Portugal para trazê-lo ao Brasil. Mestre Derivan deixa a esposa, Mariluce Maria, os três filhos, Douglas, Dantley, Dérica, e seis netos.