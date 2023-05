RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A entrevista de Roberto Justus aconteceu há um tempo, mas só foi nesta quinta-feira (18) que Adriane Galisteu tomou conhecimento das críticas do ex-marido, com quem foi casada por oito meses há 25 anos. O apresentador e empresário reclamou abertamente que durante o relacionamento, ela era "zero patricinha, vestia roupas de brechó e fumava".

Ao saber da notícia, Galisteu encarou com naturalidade os comentários de Justus e brincou na publicação de perfil de celebridades do Instagram. "Eita! risos", escreveu ela. Em uma recente entrevista, a apresentadora de "A Fazenda", da Record, reconheceu que na época em que se relacionou com Justos ambos eram "imaturos". Ele concordou durante um bate-papo com a apresentadora Luciana Gimenez no podcast "Bagaceira Chique".

Casado atualmente com a influenciadora Ana Paula Siebert (oito anos), Justus acredita que os opostos não se atraem. " Eu e a Paula somos bastante parecidos. Ela é toda patricinha, e eu, Mauricinho. Nós dois gostamos de nos arrumar e manter a casa perfeitinha. "Isso é muito legal para você não ter atritos", explicou o apresentador dando a entender que o comportamento de Galisteu pesou na separação.

Roberto então voltou a falar do casamento com Galisteu. "A Dri gostava de jantar às duas horas da manhã, eu janto às oito horas da noite. Sou todo caretão, gosto das coisas mais certinhas, ela é toda fora... Não estou dizendo que está certo ou errado, mas ela é toda descontraída com as coisas", concluiu.

Adriane Galisteu é casada com o empresário Alexandre Iodice há 10 anos.