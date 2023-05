RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Gretchen, 63, já rebateu várias críticas nas redes sociais por causa de sua aparência, mas nesta quinta-feira (18), a cantora subiu o tom. Ela se revoltou ao ser citada por uma suposta médica como um exemplo que não deveria ser seguido pelas mulheres quando o assunto são os cuidados com a beleza. Segundo a mãe do vereador de São Paulo (PL), Thammy Miranda, a profissional marcou e apontou vários defeitos no seu corpo e fez anúncios.

"Acho que esse tipo de profissional não deve ter cliente, porque teve que usar a minha imagem para promover o trabalho dela", começou Gretchen revoltada com o comentário sobre o seu pescoço "ressecado" e "sem vida". "Nós estamos chegando a um ponto que os profissionais não têm mais ética. Você diz que dá aula em cursos. Só se for curso de falta de educação ou de falta de sororidade. Faltou sororidade da sua parte", disparou.

Gretchen revelou que sempre é aconselhada a ignorar os ataques de ódio, mas a situação chegou ao extremo. "Como pode isso, gente? Uma pessoa que diz ser médica? Por que não pegou uma cliente dela e colocou o antes e o depois?", questionou. Ela então prosseguiu avisando que irar processar a pessoa que se apresenta como dermatologista nas redes sociais: "O tempo que a senhora usou a minha imagem, vai ter que pagar em euro, porque meu advogado é de Portugal. Vai responder na Justiça e vai sair caro."

Para finalizar, Gretchen mandou um recado. "A senhora é mulher e vai envelhecer um dia. Espero que envelheça pelo menos com metade da saúde e estética que eu tenho, porque isso aqui é genética", concluiu.