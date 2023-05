SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas semanas após ser internado numa UTI na Bélgica, MC Ryan SP descreve a experiência como um "pesadelo" em entrevista exclusiva a Splash.

"Pesadelo mesmo. Pensa: você sai da sua casa pra fazer um show, pra trazer alegria pros seus fãs e, do nada, você tem que ficar num lugar porque você tá doente. É bem louco", diz o artista em chamada de vídeo diretamente de Portugal.

Ryan foi diagnosticado com pneumotórax -quando ar se infiltra entre as duas camadas da membrana que reveste o pulmão. Se não tratada, a doença pode causar o colapso dos pulmões. Ele foi proibido de voltar ao Brasil por pelo menos um mês, já que a pressão do avião pode piorar o quadro.

O funkeiro diz que já estava com sintomas nos dias anteriores à internação, mas quis fazer o show na Bélgica mesmo assim em respeito aos fãs:

"Eu tava um pouco cansado um dia antes. Cansado, tosse, muito mal mesmo. Tossindo muito e doendo muito. No dia do show, que foi o dia punk mesmo, comecei a sentir muita falta de ar, mané. E quando eu respirava, doía muito. Aí fui pro médico, na hora ele já quis me colocar na UTI."

Ryan ficou um dia na UTI e dois dias em observação na enfermaria antes de receber alta. Na primeira noite, postou stories chorando sozinho no hospital e pedindo orações aos fãs.

Depois da internação, o médico recomendou repouso e Ryan precisou cancelar o restante da turnê na Europa. Ele não esconde a tristeza quando relembra o dia em que anunciou que os shows haviam sido cancelados:

O pessoal ficou meio triste comigo por eu ter cancelado o show e falado que era uma gripe. Mas eu voltei depois e falei: rapaziada, não foi só uma gripe. Eu peguei um pneumotórax bilateral. Isso é muito, muito grave, entendeu? Infelizmente, realmente não foi porque eu quis. Foi por uma coisa muito grave que aconteceu. E daqui a pouco eu tô no Brasil. MC Ryan SP

Mesmo em repouso, Ryan não quis parar de trabalhar. Ele levou seus produtores até Portugal para trabalhar em novas músicas, e mostrou nos stories o estúdio de gravação improvisado no país europeu.

"A todos os meus amigos que estão com projetos e pensando em me colocar, pode mandar e eu mando a voz daqui para vocês", pediu na rede social.

Ryan também já tem planos para quando voltar ao Brasil: vai inaugurar o restaurante que deu de presente para a mãe em São Paulo e retomar sua agenda de shows, mesmo que ainda precise evitar viagens de avião.

"Só quando o médico falar que eu tô 100% mesmo, sem nenhum indício de pneumotórax, sem nada que possa deixar o meu pulmão em algum estado crítico. Eu vou dar uma segurada por enquanto, mas os bailes vão continuar do mesmo jeito, porque eu tenho meu busão, né? Vou de busão, faço de ônibus."