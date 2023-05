SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "Costurando tipo tubarão, montado nas magrelinhas no grau. Sempre na função, queria ver se fosse com a sua tia (...) Punk de ciclone, ratazana de iPhone."

É assim que Supla, 57, apresenta sua denúncia revoltada dos roubos de celulares no centro de São Paulo, através de seu novo clipe, "Ratazana de iPhone".

O que é 'Ratazana de iPhone'?

O trabalho, já disponível no YouTube, foi gravado no centro da capital paulista, na região da República.

O título da obra faz uma alusão à chamada "gangue da bicicleta".

A "gangue da bicicleta" é como ficou conhecido um grupo que circula de bike pela região, realizando furtos de celulares.

Segundo dados da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), a cada quatro minutos, um assalto é praticado no centro -os números são de 2021.

A música faz parte do novo álbum do cantor, que será lançado no dia 30 de junho.

No clipe, gravado no dia 6 de maio, Supla se apresenta nos arredores da Praça da República, e reproduz cenas cotidianas para quem circula pela região.

Enquanto o artista e sua banda tocam, eles são rodeados de jovens em bicicletas, que passam capturando rapidamente celulares de pessoas que estão pelo local. No vídeo, os rapazes usam máscaras de ratazanas para cobrir o rosto, o que também faz alusão à comparação da letra da música.

Em entrevista ao UOL, moradoras do centro de São Paulo já relataram o que fazem para tentar burlar a violência.

"Nunca precisei usar [o spray de pimenta], mas de certa maneira me sinto um pouco mais segura por saber que em uma situação extrema terei a mínima possibilidade de defesa", explica a educadora Débora Veruska, que vive no bairro Santa Cecília.