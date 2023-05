SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Andy Rourke, baixista do The Smiths, morreu aos 59 anos, vítima de um câncer de pâncreas. A morte do músico foi anunciada nesta sexta-feira (19) por Johnny Marr, guitarrista da banda britânica de rock indie. O grupo, que durou de 1982 a 1987, também foi formado pelo vocalista Morrissey e pelo baterista Joyce.

"É com profunda tristeza que anunciamos a morte de Andy Rourke após uma longa doença com câncer de pâncreas. Andy será lembrado como uma alma gentil e bonita por aqueles que o conheceram e como um músico extremamente talentoso pelos fãs de música. Pedimos privacidade neste momento triste", escreveu Marr.

Ele e Andy se tornaram amigos aos 11 anos. A amizade prevaleceu mesmo quando o baixista, ao lado de Joyce, processou Marr e Morrissey por uma parcela maior dos direitos autorais da banda.

"Éramos melhores amigos, íamos a todos os lugares juntos. Quando tínhamos 15 anos, me mudei para a casa dele com ele e seus três irmãos e logo percebi que meu companheiro era uma daquelas raras pessoas que todo mundo gosta", lembrou Marr ao lamentar a morte de Andy.

Os dois formaram uma banda chamada Freak Party, mas não lançaram nenhuma música. Em 1982, se juntaram a Morrissey e Joyce e fundaram os The Smiths.

Em 1986, Andy foi demitido por duas semanas da banda devido ao vício em heroína. Ele chegou a ser preso após ser flagrado na casa de um traficante.

O músico contou que a dependência química durou 20 anos. "Quando eu tinha 17 ou 16 anos, comecei a me envolver com drogas. Você é um jovem garoto e, da noite para o dia, está em uma banda de sucesso. Você começa a receber um monte de dinheiro e não sabe o que fazer. Você começa a gastar com drogas", disse em entrevista ao The Daily Beast em 2017.

No processo por direitos autorais, Andy e Joyce reivindicavam 25% dos lucros, já que Marr e Morrissey eram donos de 40% cada, enquanto os outros dois de apenas 10%.

Andy, na época endividado, chegou a um acordo e recebeu a quantia fixa de £ 83.000 em 1987.

"Mantivemos nossa amizade ao longo dos anos, não importa onde estivéssemos ou o que estivesse acontecendo", disse Marr.

Anos após a saída do The Smiths, Andy tornou-se apresentador na estação de rádio então conhecida como XFM.

Ele deixa a mulher, Francesca.