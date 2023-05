SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filho de Rita Lee, João Lee compartilhou nesta sexta-feira (19) os sentimentos ao voltar pela primeira vez à casa onde a cantora e Roberto de Carvalho. Rita Lee morreu em 8 de maio, aos 75 anos, e desde então o marido e o filho não iam à residência.

"Ante ontem foi o dia em que meu pai e eu resolvemos voltar para a casa onde eles moram. Foi a primeira vez desde que minha mãe partiu e depois de 3 meses morando juntos no meu apartamento", escreveu João no Instagram. O músico desabafou então, sobre o que sentiu.

De início, o medo tomou conta do filho que perdeu a mãe recentemente: "fiquei parado dentro do carro por cerca de 10 minutos, sem conseguir sair do lugar. Do nada, fui atropelado por um turbilhão de memórias e sentimentos".

João também relatou as memórias no lugar: "a casa em que passei os últimos dois anos. A casa onde vivi momentos difíceis e momentos tão especiais". Rodeada por árvores e bichos, nem o ambiente conseguiu o confortar: "quem sabe ouviria o som da natureza, dos bichos, sei lá, algo que me trouxesse calma. No entanto, só consegui ouvir um silêncio absoluto".

O músico desabafou sobre o sentimento de vazio que predominou: "só quem passa por isso sabe como é. Não existe um outro vazio que seja tão forte ou que chegue perto".

Em seguida, ele relatou ter visitado os lugares preferidos da mãe, mas não ter conseguido sentir sua presença: "visitei todos os ambientes e cantinhos onde ela costumava ficar. Jantei sentado no lugar onde ela jantava na mesa, assisti TV sentado no seu lugar no sofá, fui ao seu quarto, abracei e cheirei suas roupas, deitei na cama e olhei para as estrelinhas do teto". "A sensação de vazio ainda é muito persistente e forte", escreveu ele.

João também contou sobre a nova autobiografia. "Você tem que ler esse livro já. Você vai adorar e entender muitas coisas", disse Roberto de Carvalho a ele. "Lendo o livro, além de me trazer conforto e paz, trouxe também aquilo eu mais queria: a sensação de que ela está aqui comigo", escreveu o músico. "Outra Biografia" será lançada em 22 de maio.