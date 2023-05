SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Aespa, um dos principais grupos femininos de k-pop do momento, fará show em São Paulo em 11 de setembro deste ano.

A apresentação ocorre no Espaço Unimed, na zona oeste da capital paulista. A venda de ingressos começa nesta segunda-feira, dia 22, às 10h, no site da Ticket Master, e às 11h na bilheteria da casa de shows.

As entradas custam de R$ 490 (pista comum) a R$ 960 (mezanino). O grupo traz a turnê mundial "Synk: Hyper Line" em sua primeira passagem pelo Brasil.

Formado por Karina, Winter, Giselle e NingNing, o Aespa debutou em 2020, durante a pandemia. De lá para cá, quebrou recordes de vendas na indústria e acumula hits como "Next Level", "Savage" e o mais recente single, "Spicy".

O grupo chama a atenção por flertar com o multiverso, criando avatares digitais para cada uma das integrantes.

O anúncio do show faz crescer a lista de artistas do pop sul-coreano que desembarcam no Brasil neste ano. Só neste ano, a SM Entertainment, empresa que gerencia o Aespa, já trouxe os grupos Super Junior e NCT 127 a São Paulo -além de anunciar a vinda do NCT Dream em julho.

Confira aqui a agenda de shows de k-pop em São Paulo neste ano.

AESPA

Quando 11/9, às 20h30

Onde Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda, região oeste

Preço A partir de R$ 490, em ticketmaster.com.br

Classificação 16 anos

Link https://www.ticketmaster.com.br/