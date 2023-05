SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os cinemas paulistanos vão exibir documentários e um show ao vivo de Suga e J-hope, dois dos integrantes do BTS, o maior grupo de k-pop do mundo.

"Suga: Road to D-Day" mostra os bastidores do processo de criação do álbum de estreia de Suga, "D-Day", conversas do rapper com outros músicos e imagens de shows.

Já "J-hope in the Box" acompanha a produção do primeiro disco solo de J-hope, "Jack in the Box", e traz cenas da apresentação do rapper no Lollapalooza americano de 2022 e da festa de lançamento do álbum.

J-hope está prestando serviço militar obrigatório no Exército da Coreia do Sul desde o mês passado. Ele é o segundo integrante a se alistar, depois de Jin, o mais velho. Por causa da idade, Suga deve se alistar até o fim do ano.

Ambos os documentários serão exibidos nos dias 17 e 18 de junho, em horários variados. Os ingressos estão à venda em redes de cinema como Cinemark, Kinoplex e UCI. Os preços variam de acordo com a sala e horário.

Os dois títulos estão disponíveis no streaming Disney+.

Além disso, no dia 3 de junho, as telonas exibem, de forma simultânea, o show solo do Suga que ocorre no Japão. "Suga: Live in Tokyo" terá transmissão às 14h.