SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo, 21 de maio, é comemorado o Dia Internacional do Chá, data estabelecida pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) em 2019.

A efeméride surgiu como forma de celebrar os benefícios e a importância econômica do chá, segunda bebida mais consumida no mundo, atrás apenas da água, de acordo com relatório da organização.

Relacionada com frequência a um hábito dos britânicos, o chá, na verdade, surgiu na China, há cerca de 4.700 anos. O país é um dos principais produtores da iguaria, ao lado de outras nações da Ásia.

Por definição, a palavra chá designa apenas a bebida preparada com folhas da Camellia sinensis. Ela é dividida em quatro grupos: chás branco, oolong, verde e preto. Já as infusões são feitas a partir da imersão de ervas, flores e frutas com água quente.

A capital paulista conta com diferentes lojas e casas especializadas, que oferecem chás e infusões para tomar no salão ou para preparar em casa. Conheça cinco opções a seguir.

CHÁ YÊ

No menu, há variedades de chás como amarelos, verdes, brancos, oolongs, escuros, pretos e de flores. Entre eles, o rou gui leva melado, especiarias, damasco e caramelo, e o white cloud jasmine é feito com notas de jasmin, mel e ervas. O serviço individual custa R$ 15 por pessoa. Os chás servidos por lá são produzidos por pequenos agricultores na China.

R. Fradique Coutinho, 344, Pinheiros, região oeste, WhatsApp (11) 93012-0692, chayebr

MORI CHAZERIA

Comandada pela sommelier de chás Paty Akemi, a casa de origem japonesa fica próximo à avenida Paulista e oferece cerca de 25 chás e infusões para provar. Entre os sabores estão o sencha, um chá verde com aroma floral muito consumido no Japão, e o masala chai, mistura de chá preto com ervas e especiarias. Servidos no bule, custam a partir de R$ 15,90.

R. Coronel Oscar Porto, 267, Paraíso, região sul, WhatsApp (11) 97153-6290, mori.chazeria

TALCHÁ

A marca foi criada em 2010 por Monica e Mariana, mãe e filha. No menu, estão chás clássicos, infusões e bebidas com mate brasileiro. Uma das opções mais vendidas é a infusão ritual do sono, que combina folhas de amora, lavanda, calêndula, manjericão e eucalipto. Outra pedida é a que mistura erva mate e cascas de cacau. As bebidas podem ser degustadas nas lojas ou compradas pelo site.

Shopping Pátio Higienópolis - av. Higienópolis, 618, Higienópolis, região central, atalcha

TEA CONNECTION

A rede de origem argentina prepara misturas feitas com ervas de diferentes partes do mundo. Os chás gelados são o carro-chefe. Eles surgem em opções como o power matchá, feito com o pó verde que vem da Camellia sinensis, baunilha e leite desnatado ou vegetal (R$ 20), e o tropical coconut (R$ 17), com chá oolong, coco, suco de laranja e de abacaxi. Para comer, serve brunch, saladas, sanduíches e pratos feitos de pegada saudável.

Al. Lorena, 1.271, Jardins, região oeste, teaconnectionbrasil

TEAKETTLE

Fundada em 2007 por Sylvia Rodrigues e Ana Claudi, mãe e filha, a casa serve chás em louças de cerâmica sobre toalhas de mesa floridas. O espaço conta com um jardim e um salão charmoso, rodeado de plantas e decoração vintage. Elas preparam cerca de cem combinações de chás e infusões, com ingredientes vindos de produtores de vários países.

R. Alexandre Dumas, 1.049, Santo Amaro, região sul, teakettlecasadechas

FUNDAÇÃO MARIA LUISA E OSCAR AMERICANO

A casa-museu serve um chá da tarde famoso todos os domingos, em um salão de decoração elegante da residência. Chás e infusões são oferecidos para acompanhar doces e salgados. É necessário fazer reserva pelos telefones (11) 3742-0077 e (11) 3742-4162 ou pelo email atendimento@fundacaooscaramericano.org.br.

Av. Morumbi, 4.077, Morumbi, região oeste, fundacaooscaramericano