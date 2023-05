SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um garoto no início da vida adulta que vive em um ambiente familiar longe de ser tranquilo. É esse personagem que Caio Manhente interpreta em "Vai Na Fé" (Globo) e que está desafiando o ator a representar uma pessoa que sofre da doença do século --a depressão.

Rafa, seu papel na novela, vem desabrochando ao longo da trama, que chegou ao capítulo 100 na semana passada. Mas, para o intérprete, a grande virada no papel ainda está por vir. O menino recluso e introspectivo vive novos e emocionantes momentos ao começar a namorar Kate (Clara Moneke). Mas ele não sabe que ela já viveu um caso seu pai.

"Tenho medo do que pode acontecer. Não sei se o Rafa vai ter força para aguentar essa pancada. Talvez ele regrida na evolução que fez até aqui", diz Caio em entrevista ao F5. "Mas torço para o Rafa entender que a Kate foi usada e manipulada pelo Theo (Emílio Dantas), que é muito mais velho e se aproveitou dela. Eu não queria que a raiva do Rafa caísse sobre ela."

No início da trama, escrita por Rosane Svartman, a personagem de Clara se envolveu com Emílio, mas o romance não acabou bem -o que não surpreende, já que o empresário é um vilão clássico, mau caráter até dizer chega. Além de ter um relacionamento abusivo com a esposa Clara (Regiane Alves), ele ainda estuprou a protagonista Sol (Sheron Menezzes), quando ela ainda era adolescente.

"É difícil torcer para o Theo não ser preso. Quem não torce por isso, quer ver ele morto, mas eu prefiro ver as pessoas presas. Ele tem que pagar por todos os crimes que cometeu, é muito importante a novela mostrar que ele é um assediador, um abusador e um estuprador. E se o Rafa puder contribuir nisso, melhor ainda", conta.

Caio diz sentir uma grande responsabilidade em interpretar um personagem que passa por um quadro depressivo. A preparação para as cenas de crises de ansiedade inclui exercícios de respiração e um guia de áudios.

"Sempre me mantenho mais concentrado e mais sozinho. Uso fone de ouvido nesses momentos e aprendi uma maneira diferente de controlar a respiração para justamente atingir esse estado que é sentir o peito apertando e esse sufocamento que vem com crises de ansiedade".

Caio diz que toma muito cuidado para evitar que o público subestime a importância da volta ao psicólogo para a melhora de seu quadro, como se somente a descoberta do amor e o namoro com Kate fossem essenciais. "Ela foi a primeira que olhou para o Rafa e não o julgou, mas partiu muito dele de entender e bancar a necessidade de se cuidar e se tratar", afirma.

Outra discussão em jogo é a dos relacionamentos inter-raciais. O ator afirma que nunca pensou muito no assunto antes da novela, mas que a relação dos dois pressupõe muitas questões a serem discutidas. "Além de raça, tem a representação de gênero e classe. O Rafa é um menino rico e a Kate vem do subúrbio e enfrenta várias dificuldades na vida", diz. "Torço muito pelos dois".