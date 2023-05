RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Preta Gil, 48, comemorou o esforço em sair de casa após cinco meses desde a descoberta do câncer no intestino e o início do tratamento. A cantora esteve presente no show do Caetano Veloso, em um festival que aconteceu no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Nos Stories do Instagram, a cantora mostrou um momento do show e também apareceu aproveitando a apresentação. No vídeo, a filha de Gilberto Gil usa uma máscara de proteção.

Primeira saída em cinco meses desde a descoberta do câncer. Em uma publicação, a cantora disse que deu seu "primeiro rolê" em cinco meses. "Depois de 5 meses hoje fui dar meu primeiro rolezinho!!! Fui prestigiar minha irmã Monique Garden, que idealizou e realizou mais uma festival icônico!!!! O show do meu tio Caetano Veloso foi lindo demais!!!! Eu e meus fiéis escudeiros Gominho, Ju Ferraz, Malu Barbosa, Marcel Maia, Aretuza Lovi e Thiago Pantaleão!!!! Aos poucos vou voltando a fazer o que amo!!!", escreveu ela.

A cantora diz que não é fácil sair de casa por causa das dores. Após a apresentação, nos stories do Instagram, ela confessou que sente muito incômodo quando vai à rua. "Hoje me esforcei e fui assistir ao show do meu tio. Não é fácil sair de casa. Os efeitos colaterais da radioterapia são chatos, incômodos, doem e me limitam a estar sempre perto de um banheiro, mas mesmo com dor e esses percalços eu fui", afirmou.

Ela reflete sobre a importância do amor de amigo e que não precisa vir de marido. "Foi muito bom encontrar com amigos e pessoas que demonstram tanto carinho. Tão importante no processo de cura receber esse amor. Tão importante ter amigos tão fiéis. O amor não precisa vir de um marido ou namorado. Quando descobrimos isso é tão confortante. Amor é amor, não importa de onde ele venha."