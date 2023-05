SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Emily Ratajkowski, 31, affair do cantor Harry Styles, 29, com quem foi vista em março em clima de romance, esteve no Rio de Janeiro para fotografar para uma campanha de sua grife de lingerie. Porém não deixou de aproveitar as terras cariocas.

Em recente postagem em seu Instagram, ela mostrou mais detalhes do que fez por aqui, inclusive um passeio de moto pela orla em que vestia uma camiseta com a bandeira do Brasil estampada (veja a sequência abaixo).

Nos vídeos, sensualiza durante o passeio com um homem misterioso na direção. A postagem fez a alegria de seus seguidores, sobretudo os brasileiros.

"Uma garota brasileira", escreveu uma fã. "Emily, como é ser a pessoa mais bonita desse planeta?", postou outro.

No mês passado, a atriz e modelo anunciou que não quer mais trabalhar na área de atuação e revelou o motivo. Ela disse que sentiu na pele o sexismo em Hollywood ao fazer testes para estrelar o filme "Triângulo da Tristeza", dirigido por Ruben Östlund.

"Eu não me senti como uma artista que estava fazendo meu trabalho. Me senti como um pedaço de carne que as pessoas julgam, dizendo: 'será que ela tem alguma outra coisa a não ser os peitos?'".

A situação aconteceu há três anos. Emily começou a prestar atenção nas pessoas que estavam ao seu redor. A primeira medida foi demitir sua agente já que sentia que ela estava a fazendo ser "digerível aos homens poderosos" da indústria cinematográfica.

"Eu não confiava na minha equipe. Sempre dizia: 'Eu posso lidar em receber ligações. Eu vou fazer determinadas decisões. Nenhum de vocês pensa no que é melhor para mim de verdade. E todos vocês odeiam mulheres'", disse em entrevista ao Los Angeles Times.

A relação com o ex-marido, Sebastian Bear-McClard, também pesou na sua decisão. O produtor e agente foi acusado recentemente de conduta sexual imprópria, abuso e por aliciar atrizes menores de idade nos sets dos filmes "Bom Comportamento" (2017) e "Uncut Gems" (2019), ambos dirigidos por Josh e Ben Safdie.