SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Obras de artistas como Augusto de Campos, Hélio Oiticica, Glauber Rocha, Lygia Clark, Pixinguinha e Nuno Ramos ficarão expostas para o público a partir de 26 de maio na Casa de Vidro da arquiteta Lina Bo Bardi, em São Paulo.

O projeto, capitaneado pela grife italiana Bottega Veneta, reúne 50 artistas. Trata-se de uma ocupação artística formada pela exposição, por palestras e por apresentações -assim contemplando áreas como artes visuais, gastronomia, performance, ecologia e poesia.

A curadoria da mostra é da cenógrafa Mari Stockler.

Essa será a primeira edição no Brasil, depois de passar por Dubai e Tóquio no ano passado. A entrada é gratuita, mas o agendamento é prévio pelo site do Instituto Bardi: portal.institutobardi.org.

THE SQUARE

Quando 26 de maio a 3 de junho

Onde Casa de Vidro - r. Gen. Almério de Moura, 200

Telefone 11 3744-9902

Preço Grátis

Classificação Livre

Produção Bottega Veneta, shopping J.K. Iguatemi e Instituto Bardi

Link: https://portal.institutobardi.org/