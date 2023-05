SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos maiores nomes do rock mundial, o britânico Roger Waters passará por Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo com sua turnê de despedida, "This is Not a Drill", em outubro e novembro.

O repertório conta com clássicos do músico e também do Pink Floyd -banda da qual ele foi um dos fundadores-, como "Us & Them", "Comfortably Numb", "Wish You Were Here" e "Is This The Life We Really Want?".

Os ingressos para São Paulo, Belo Horizonte e Brasília começam a ser vendidos ao meio-dia de quarta (24), e para as demais cidades, ao meio-dia de quinta (25), no site da Eventim.

A turnê estava prevista para começar em 2020, mas por causa da pandemia teve seu início em 2022.

Datas e locais dos shows

24/10 - Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha

28/10 - Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos / Engenhão

01/11 - Porto Alegre, no Estádio Beira Rio

04/11 - Curitiba, na Arena da Baixada

08/11 - Belo Horizonte, no Mineirão

11/11 - São Paulo, no Allianz Parque