SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acostumados com mistérios e bruxarias na vizinhança, Max (Samuel Minervino), Flor (Nathalia Costa) e Zeca (Stéfano Agostini) vão se aventurar em um novo cenário e receber a visita de outros personagens na 17ª temporada de "D.P.A.- Detetives do Prédio Azul". Os novos episódios estreiam nesta segunda-feira (22) no canal infantil Gloob.

Neles, os detetives vão conhecer a Casa Bizâncio, a nova loja que Rúbia (Anna Sophia Folch) inaugura. O local, que tem visual retrô e um toque de feitiçaria, também será frequentado pelas pequenas bruxinhas, que vão se divertir bastante no estabelecimento.

Cléo Faria, que dá vida à bruxinha Brisa, já entrega logo: "A Brisa vai aprontar muito nessa temporada". Aos 11 anos, a atriz tem a mesma idade da série. Ela diz que assiste D.P.A. desde os 3 -quase sua vida inteira!- e que se orgulha de fazer parte do projeto. "Com certeza marcou e ainda vai marcar a vida de muitas pessoas, assim como marcou a minha vida", afirma.

Já a bruxinha Berenice vai estrear os novos episódios com uma conquista. "Berenice já começa a temporada se graduando e recebe a varinha de jacarandá", conta a atriz Nicole Orsini. "Durante a temporada, ela vai ficando cada vez mais poderosa, mas não posso mais dar spoiler! Só assistindo para saber", brinca.

A atriz diz que, na nova temporada, o público pode esperar uma Berenice mais "madura, consciente e estudiosa", assim como ela, que, agora tem 17 anos. Desde os 12 anos, ela está no elenco do infantil.

Além de servir de cenário para várias novas confusões, a Casa Bizâncio também vai ser o local escolhido para a gravação de um videoclipe de Leocádia (Cláudia Netto), que decide investir mais uma vez na carreira musical. É a volta de Leocadiva, a nova aspirante a estrela do Prédio Azul.

Um dos momentos de emoção será quando Brisa e Rúbia reencontrarem Berta, a poderosa bruxa que Suely Franco interpreta há uma década na atração. "Ela também vai fazer uma visitinha no quadro da bisa Berta", adianta a atriz mirim. Os detetives ainda contarão com a ajuda de personagens interpretados por Totia Meirelles e Luiz Fernando Guimarães, que fazem participação especial como visitantes.

A 17ª temporada de "D.P.A.- Detetives do Prédio Azul" será exibida de segunda a sexta, às 19h, com reprise às 10h30 e às 22h. A produção também fica disponível para assinantes do pacote Globoplay + Canais.