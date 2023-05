SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Ray Stevenson morreu nessa segunda (22), aos 58 anos -a causa da morte ainda não foi revelada. O irlandês era conhecido pelos filmes do super herói Thor, o filme "Justiceiro: Em Zona de Guerra" e a futura série do Disney+ "Ahsoka", que se passa no universo da saga "Star Wars".

A morte de Stevenson foi noticiada pela mídia italiana, já que o ator estava filmando um novo longa-metragem na ilha de Ísquia, na Itália. Mais tarde, no entanto, a revista americana Variety confirmou o acontecimento com o publicista do ator.

De acordo com relatos à imprensa, Ray Stevenson começou a passar mal no último sábado (20) e teve de ser hospitalizado.