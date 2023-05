SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A intérprete de Maria Bruaca em "Pantanal" está escalada para mais uma novela na Globo. Isabel Teixeira será uma das protagonistas do remake de "Elas Por Elas". A trama escrita por Cassiano Gabus Mendes foi exibida originalmente há 41 anos, em 1982.

Isabel será uma das sete protagonistas na nova versão, que está prevista para estrear no segundo semestre deste ano, após o término de "Amor Perfeito". As informações são da coluna de Patrícia Kogut no jornal O Globo e foi repostada pela atriz nas redes sociais.

A exibição original contou a história de sete amigas que se conheceram na escola. O elenco principal da nova leitura também conta com o protagonismo de Deborah Secco, Monica Iozzi e Maria Clara Spinelli -esta última é a primeira protagonista trans de uma novela da global.

Ela será Renê que, depois de 25 anos, se torna Renée. Este é o primeiro papel da atriz após um período de seis anos longe das câmeras, quando atuou em "A Força do Querer" (2017).