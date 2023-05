RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em outubro de 2012, Paula Fernandes anunciou o seu desligamento da produtora Talismã, após um contrato de quatro anos. Na época, a cantora só conseguiu por fim a parceira com a empresa de Leonardo depois de uma ação judicial e desde então existem boatos de que os dois sertanejos são brigados. Em entrevista recente, ela contou o motivo de ter encerrado o vínculo e falou sobre a relação com o cantor.

"Não tenho nenhum problema com o Leonardo. Nunca sentei para falar sobre isso com ele. Era o escritório dele, mas ele não se envolveu. Nunca briguei nem conversei", começou. "O meu contrato venceu e tinham coisas que não combinavam com o meu estilo. Não combinava com o meu caráter. O meu contrato acabou e ponto final", disse ao apresentador André Piunti.

Paula Fernandes ainda fez questão de ressaltar que Leonardo continua sendo um dos seus ídolos. "Ele continua sendo o meu grande ídolo. Sigo na internet acompanhando as piadas e a rotina. Estamos precisando nos encontrar para trocar uma ideia. Vai ser um bom reencontro. Leonardo é engraçado, uma figura", elogiou a cantora. "É uma pena que as pessoas queiram colocar um contra o outro. Quando é mulher então...", lamentou.

Paula também negou que esteja passando por dificuldades financeiras. Segundo a cantora, ela sempre foi controlada com o dinheiro,. "Tirando o que me tiraram, eu ganhei [muito dinheiro]. Sobrou. Fui muito lesada, infelizmente a gente não encontra na vida só pessoas honestas, eu encontrei um monte de gente sacana, mas eu nunca ostentei."

Ela prosseguiu: "Você não vai me ver esbanjando com vários carros, eu tenho um só que eu mal consigo andar. Eu não saio comprando fazenda... tenho minha chácara, meus investimentos. Sou uma pessoa organizada", completou.