RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Preta Gil, 48, voltou ao trabalho na tarde desta segunda-feira (22). A cantora, que continua em tratamento contra um câncer no intestino, foi recebida com festa pelos funcionários da empresa, em São Paulo, e recebeu muitos presentes como flores e cartões.

Nos Stories do Instagram, a cantora registrou a chegada na Mynd, agência digital, música, talentos e marketing de influência onde é sócia diretora. "Minha primeira reunião do ano e eu sou recebida assim, com flores. Vamos ver relatório de vendas", brincou Preta que mostrou também detalhes da reunião.

Em outro vídeo, a filha do cantor Gilberto Gil mostrou mais presentes que ganhou dos funcionários. "Mônica fez a surpresa para mim. Dose diário de carinho. Tem vários bilhetinhos, de várias pessoas de vários departamentos para mim. Que amor. Amei. Todo dia vou ler", contou emocionada.

No dia anterior, Preta fez a primeira saída de casa após descobrir a doença no início deste ano. Ela esteve no show do Caetano Veloso, em um festival que aconteceu no Parque Ibirapuera, também na capital paulista, e mostrou o uso de máscara. "Depois de 5 meses hoje fui dar meu primeiro rolezinho! Fui prestigiar minha irmã Monique Garden, que idealizou e realizou mais um festival icônico! O show do meu tio Caetano Veloso foi lindo demais! Eu e meus fiéis escudeiros: Gominho, Ju Ferraz, Malu Barbosa, Marcel Maia, Aretuza Lovi e Thiago Pantaleão! Aos poucos vou voltando a fazer o que amo!!!"