SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ativista Malala Yousafzai aproveitou a tarde desta segunda-feira (22) para um programa turístico diferente: conhecer o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Em publicações nas redes sociais, ela aparece ao lado do marido, Asser Malik, visitando o campo e o vestiário trajando a camisa da seleção brasileira.

Os dois turistas aproveitaram para brincar em uma rodada de pênaltis e gravar vídeo na sala de imprensa, simulando uma coletiva após uma partida de futebol. "Próxima pergunta", brincou Malala, fingindo ser uma jogadora.

Esta é a segunda visita da paquistanesa no Brasil, que veio ao país participar da abertura do evento "LER-Salão Carioca do Livro", na noite desta segunda.

Mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Malala é considerada um dos símbolos da luta pelo acesso à educação.