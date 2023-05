SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fundador da Amazon, Jeff Bezos, e a apresentadora Lauren Sánchez estão noivos. A informação foi divulgada primeiramente pelo Page Six nesta segunda-feira (22), após Lauren ser fotografada usando anel de noivado.

O casal passa férias no Sul da França e atendeu à exibição do filme "Killers of the Flower Moon" no Festival de Cannes. No fim de semana, os dois foram fotografados em iate avaliado em US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões). Nas fotos, o anel de diamantes no dedo da apresentadora também chamou atenção.

Bezos e Sánchez tornaram o relacionamento público em janeiro de 2019. Na época, a ex-apresentadora da Fox News também estava se divorciando do então marido Patrick Whitesell, com quem foi casada por 13 anos. Atualmente, Sànchez se juntou ao noivo na missão filantrópica e disse à CNN que os dois são "ótimos companheiros de equipe".

O empresário foi casado anteriormente com a filantropa Mackenzie Scott por 25 anos. Os dois anunciaram o divórcio em 2019 e dividem a guarda de 4 filhos. Mackenzie se tornou uma das pessoas mais ricas do mundo ao receber cerca de 4% das ações da Amazon, avaliadas em US$ 35 bilhões (cerca de R$ 175 bilhões) na época, após a separação. Um caso extraconjugal com Lauren teria sido o motivo do fim do casamento.

Jeff Bezos é o terceiro homem mais rico do mundo, segundo o ranking divulgado pela Forbes. Sua fortuna está avaliada em $137,8 bilhões (cerca de R$ 685 bilhões). Além da Amazon, o empresário também é dono do jornal The Washington Post e da Blue Origin, empresa de exploração espacial.