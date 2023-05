RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dias depois de bater mais um recorde em sua carreira ao atingir a marca de 1 bilhão de streams no Spotify com a música "Flowers", Miley Cyrus, 30, fez uma revelação bombástica. A cantora cogita abandonar os shows para sempre, já que não sente mais prazer em se apresentar para milhares de pessoas. Ela ainda confessou que ficar em cima de um palco com um público enorme ao redor em um estádio, por exemplo, é algo que não ama mais fazer.

Em entrevista à versão britânica da revista Vogue, a eterna Hannah Montana da Disney disse amar mesmo as apresentações mais intimistas. "Gosto de me apresentar para meus amigos, mas cantar para milhares de pessoas não é algo que eu amo. Não há conexão, não há segurança. Também não é algo natural. É tão isolador porque, se você está na frente de 100 mil pessoas em cima de um palco, na verdade, você está sozinha. Não curto mais", justificou.

Miley desde 2014 não faz uma turnê mundial. A última foi "Bangerz Tour",que percorreu 74 países, e ela repensa diariamente se deve ou não fazer uma nova longa temporada de shows pelo mundo afora. Depois do último grande show que fiz [em 2014], eu meio que olhei para isso como uma questão. E não consigo [mais fazê-lo]. Acho que não quero. Não apenas conseguir, porque isso tem a ver com capacidade, mas o meu desejo. Eu quero viver a minha vida pelo prazer dos outros e não pelo meu?", questionou a cantora.

Em março, Miley lançou o álbum "Endless Summer Vacation", o oitavo álbum de estúdio. O projeto conta com 13 faixas, e traz parcerias com Sia, em "Muddy Feet", e Brandi Carlile, em "Thousand Miles". Entre os produtores do disco, estão nomes como Kid Harpoon e Greg Kurstin, que já trabalharam com Harry Styles e Adele, respectivamente.