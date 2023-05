SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Até o dia 31 deste mês, o Chef's no Motel leva menus assinados por chefs a motéis da capital paulista, para quem quer comer bem nesses lugares.

A sétima edição do evento oferece aos hóspedes dos motéis participantes duas opções de entrada e duas de prato principal ao preço de R$ 79 por pessoa.

Nos cardápios do Lush e Spoiler, os hóspedes podem degustar pratos criados pelo chef Luiz Gustavo Moraes. Ele já trabalhou com o francês Alain Ducasse, referência na gastronomia, e passou pelo premiado Fasano e restaurantes da Espanha, França e Inglaterra.

Nesses endereços, são servidos creme de cogumelos com ovo de gema mole defumado ou lâminas de atum com laranja-bahia, creme de burrata e amêndoas para começar. De principal, há espaguete com tinta de lula ao molho à base de espumante com tomate cereja, camarão e lula ou medalhão de filé mignon com purê de batata trufado e legumes tostados finalizados com molho rôti.

Nos motéis Apple e Zapt, quem assina o menu é o chef Acácio Santiago, com passagem pelo Maksoud Plaza. Ele prepara sugestões como cuscuz marroquino vegano, tartar de filé mignon e de salmão, ceviche de robalo e magret de pato com aspargos.

O cardápio fica disponível de segunda a domingo para todas as categorias de suítes. É possível pedi-lo diretamente na hospedagem ou pelo aplicativo Guia de Motéis Go.

O evento, organizado pela Associação Brasileira de Motéis e pelo Guia de Motéis, ocorre também na Grande São Paulo e em outras cidades do país. Conheça todos os endereços e menus no site chefsnomotel.com.br.

Apple Motel

Av. Marquês de São Vicente, 1.678, Barra Funda, região oeste, tel. (11) 3611-3077

Lush

Av. do Estado, 6.600, Vila Monumento, região sul, tel. (11) 2271-0020

Spoiler

Av. Embaixador Macedo Soares, 1.037, Lapa, região oeste, tel. (11) 3619-3137

Zapt Motel

R. Capitão Pacheco e Chaves, 680, Mooca, região leste, tel. (11) 2063-4280 e (11) 2914-4491