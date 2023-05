SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após despistar a respeito dos rumores de uma possível separação, enfim a cantora Preta Gil, 48, confirmou que não está mais casada com o personal trainer Rodrigo Godoy. Em texto pelas redes sociais, a artista, que trata um câncer no intestino, se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto.

"Hoje voltei a trabalhar, muito de leve, só três reuniões. Mas, depois de tantos meses parada sem pensar em trabalho, não porque queria, mas porque não conseguia, a quimioterapia me deixava muito caidinha, depois ainda tive a sepse e a separação, tudo ao mesmo tempo. Um caos, não tinha cabeça nem forças para pensar em trabalho", escreveu.

Em abril, Preta havia usado a mesma rede social para abafar um suposto rompimento da relação depois que um vídeo de um flagra do personal trainer ao lado de uma mulher veio à tona. A cantora contou que estava sendo poupada por amigos e familiares da polêmica envolvendo o marido.

"Amores meus, hoje acordei numa espécie de pesadelo. Pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento. Mas, infelizmente, hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet", começou no desabafo.

A cantora explicou que não sabia de muitas situações reveladas por outras pessoas. "Muitas coisas eu tomei conhecimento hoje e estou muito abalada. No meio das fofocas tem muitas mentiras, como assuntos financeiros, rastreador no carro e trisal. Muito doloroso e cruel", disse.