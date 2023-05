RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Letícia Cazarré, 39, informou que a sua filha caçula, Maria Guilhermina, 11 meses, fruto do casamento da bióloga com o ator Juliano Cazarré, 42, entrou em uma nova cirurgia na manhã de hoje. A criança nasceu com Anomalia de Ebstein, uma rara cardiopatia que afeta a válvula tricúspide do coração.

"Entrou na sala de procedimento. Vamos ver como esse coração valente responde. Tudo nas mãos de Deus e de Nossa Senhora. Dom Álvaro, cuida mais uma vez de tudo. Venerável Guido, fica perto e acima dos médicos, ilumina suas mentes e inspira seus dons, amém", escreveu ela, que publicou uma foto da sua filha e depois um terço. "Esperar (orar) no leito vazio", disse ela.

Reza pela filha na capela do hospital. Ontem à noite, ela postou stories na capela do hospital e contou que estava rezando por todas as mães que estão com os filhos na UTI. "Trazendo todas as mães de UTI, especialmente as minhas amigas que daqui saíram com ou sem os seus bebês, e as que aqui reencontrei", escreveu ela, que marcou Cintia Dicker no post.

Viagem de avião particular: Nos stories, ela mostrou a sua viagem para São Paulo, onde a filha caçula realiza a cirurgia. Em um agradecimento a uma pessoa TV Globo, Letícia mostrou todo o aparato para transportar Maria Guilhermina. "Te amo, Juliano Cazarré. Vamos voar. Fiquem com Deus, você e as crianças. Amo vocês", escreveu ela.

A mãe de Guilhermina já havia contado sobre a nova cirurgia e pediu orações. "Amanhã, eu e a Guilhermina vamos para São Paulo para mais um procedimento, simples, no coraçãozinho dela. Conto com as orações de vocês", escreveu Letícia, em publicação no Instagram.

O ator também pediu apoio e ressaltou que o procedimento não é uma intervenção complicada. "Amanhã [hoje] ela [Maria Guilhermina] e a mamãe Letícia vão para São Paulo fazer um procedimento (simples) no coração valente da nossa pequena. Rezem para que o bom Deus siga realizando o milagre de sua cura", comunicou Juliano, na mesma rede social.

Nascida em 21 de junho do ano passado, a bebê foi diagnosticada com uma cardiopatia congênita rara.

Desde então, Maria Guilhermina já passou por quatro cirurgias durante os primeiros meses de vida, os quais passou internada na UTI.

Em janeiro, após sete meses internada desde o nascimento, a criança deixou o hospital.

Em março, Maria Guilhermina voltou a ser internada para trocar a cânula da traqueostomia.

Letícia Cazarré detalhou como é a rotina de cuidados da sua filha caçula. Ela destacou que "nunca sabe como ela vai acordar" devido à saúde ainda frágil. A criança recebe tratamento em casa e conta com o auxílio de técnicos de enfermagem 24 horas por dia.