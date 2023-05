RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As mensagens de apoio que Vinicius Júnior recebeu depois de mais um ataque racista que sofreu na Espanha, neste domingo (21), chegaram também na família do atacante de Real Madrid no Rio. O irmão mais novo do jogador, Netinho, fez uma publicação para agradecer toda empatia e solidariedade. Mas, não negou que a família ainda está sofrendo com o episódio.

"Obrigado a todos pelas mensagens de carinho! Eu e minha família, no momento, não estamos bem, mas irei respondendo cada um de vocês", escreveu Netinho via stories em seu perfil do Instagram.

Antes de agradecer pelas mensagens, Netinho que também é jogador e está nas divisões de base do Boavista Sport Club, de Saquarema, no Rio de Janeiro, já tinha usado as redes para publicar uma foto ao lado do irmão: "Não tem palavras para descrever o que você vem sofrendo nessa liga, mas estamos juntos até o final", escreveu.

Após pressão não só do universo da bola, a entidade que organiza o Campeonato Espanhol, a La Liga, tomou a primeira providência em relação ao ataque sofrido por Vinicius Júnior e demitiu o árbitro da partida entre Valencia x Real Madrid.

O governo espanhol também começou a tomar providências sobre os ataques ao atleta brasileiro. Até o momento, sete pessoas foram reconhecidas e presas por envolvimentos em episódios racistas a Vinicius Júnior - três em Valência, relacionadas ao jogo de domingo, e quatro em Madrid, enquadradas em crime de ódio, por pendurar um boneco do atacante em uma ponte.

"A Polícia Nacional deteve hoje três jovens em Valência por comportamento racista ocorrido no passado domingo no jogo entre Valencia e Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol", anunciou a La Liga, que publicou um vídeo avisando que racistas estão fora do futebol.