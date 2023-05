SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um curta-metragem português feito com menos de R$ 30 --ou 5,49 euros-- ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes, na competição que reúne produções para o TikTok. "(Nós) na Cabeça", realizado por Lucas Dutra, custou apenas o que ele gastou com as pilhas para o câmera.

O filme, com 2 minutos e 39 segundos, levou uma das três categorias do festival destinadas a curtas feitos para a rede social de vídeos. São elas o grande prêmio, que paga dez mil euros ao vencedor, e melhores edição e roteiro, valendo metade deste montante.

Este é o segundo ano consecutivo em que o conceituado Festival de Cannes de cinema premia curta-metragens feitos para o TikTok. Em sua 76º edição anual, o evento acontece na França desde o último dia 16, e dura até o próximo sábado (27).

"(Nós) na Cabeça" tem no elenco Madalena Aragão, que também assina o roteiro e dá vida à protagonista Luísa, além de Carla Chambel e Luísa Ortigoso. Lucas Dutra, responsável pela realização do filme, é quem fez a edição.

Ao jornal português Expresso, ele disse que os prêmios para curtas de TikTok abrem espaço para produções mais acessíveis. "Os curtas podem ser filmados com equipamento nosso, não exigem uma câmera de 50 mil euros ou 50 mil técnicos", afirmou.