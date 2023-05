SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O americano Jimmy Donaldson, 25, mais conhecido nas plataformas digitais como MrBeast, está entre os youtubers mais famosos e bem pagos do mundo. Após chamar atenção por ações filantrópicas impactantes, ele vem silenciosamente comprando um bairro inteiro para si, seus funcionários e sua família.

Segundo o New York Post, MrBeast comprou 5 imóveis modestos ao redor da área em que cresceu, na cidade de Greenville, na Carolina do Norte, ao longo dos últimos 5 anos. A casa em que mora foi a primeira, que teria custado US$ 320 mil (cerca de R$ 1,6 milhão) em 2018 e é composta por quatro quartos e quatro banheiros.

Mais três casas teriam sido compradas em seguida por um total de US$ 1,45 milhão (cerca de R$ 7,25 milhões). Segundo o jornal, elas não estavam à venda e foram negociadas fora do mercado.

O youtuber de 154 milhões de inscritos já usou seu patrimônio para outras ações filantrópicas. Em uma delas, ele compartilhou nas redes o financiamento de cirurgias de catarata para restaurar a visão de mil pessoas. Na ocasião, MrBeast recebeu críticas de internautas que o acusaram de ter fins lucrativos como motivo da ajuda.